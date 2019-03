(ANSA) – SOLDEU (ANDORRA), 12 MAR – L’azzurro Dominik Paris in 1’25″79 è stato il più veloce nella seconda decisiva prova cronometrata in vista dell’ultima discesa della stagione di cdm domani a Soldeu: è in palio la coppa del mondo di disciplina. Secondo tempo per lo svizzero Mauro Caviezel in 1’26″27 e terzo per il norvegese Adrian Sejersted in 1’26″34. Per l’Italia c’è poi Christof Innerhofer 5/o in 1’26″56. Settimo tempo invece per lo svizzero Beat Feuz che come Paris punta alla coppa di discesa ma che è in una posizione decisamente avvantaggiata rispetto all’azzurro. Feuz in classifica ha infatti 500 punti contro i 420 dell’azzurro. Paris ha più concrete possibilità di conquistare giovedì la coppa di superG, nell’ultima gara stagionale.