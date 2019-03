(ANSA) – MATERA, 12 MAR – “Via della seta con la Cina? Non abbiamo pregiudizi, ma molta prudenza”. Lo ha detto all’ANSA il leader della Lega, Matteo Salvini, a margine del tour elettorale per le Regionali in Basilicata. “Non abbiamo pregiudizi – ha aggiunto – siamo favorevoli al sostegno e all’apertura dei mercati per le nostre imprese. Altre però sono le valutazioni, sempre attente, che occorre fare in settori strategici per il nostro Paese come telecomunicazioni e infrastrutture”.