(ANSA) – ROMA, 12 MAR – “L’importante è che adesso abbiamo la possibilità di andare a un bilaterale con la Francia e poi in Europa per ridiscutere completamente l’opera che era l’obiettivo contenuto nel contratto di governo”. Così Stefano Patuanelli, capogruppo M5s al Senato questa mattina ai microfoni di Rai Radio1 a Radio anch’io condotto. Alla domanda del conduttore: “Quindi l’obiettivo è convincere Parigi a non fare la Tav?”, Patuanelli ha risposto: “Mi sembra che non faremo grande fatica perché non c’è l’interesse francese a completare l’opera nella tratta nazionale. La Francia ha già comunicato che la sua parte, quella nazionale, fino al 2038 non ha alcuna intenzione di farla. Non ha vincolato alcuna spesa nel bilancio”.