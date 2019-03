(ANSA) – SOLDEU (ANDORRA), 12 MAR – L’austriaca Stephanie Venier in 1.31.48 e’ stata la più veloce nella seconda ed ultima prova in vista della discesa di coppa del mondo di domani a Soldeu. Seguono, con una ottima prestazione complessiva, le azzurre Nadia Fanchini in 1.31.73 e Sofia Goggia, che era stata nettamente la più veloce nella prima prova di lunedì, in 1.32.25 Sesto tempo invece per Nicol Delago in 1.32.54 e 12/o per Federica Brignone in 1.32.95. La prova e’ stata anche interrotta per una decina di minuti per un paio di cadute. La gara di domani, l’ultima della stagione, assegnerà anche la coppa di disciplina: è una partita a due in casa austriaca tra Nicole Schmidhofer con 444 punti e Ramona Siebenhofer con 354.