(ANSA) – MILANO, 12 MAR – Nessuna lesione muscolare per Marcelo Brozovic e operazione di riduzione della frattura alle ossa del setto nasale perfettamente riuscita per Joao Miranda. Buone notizie per il tecnico dell’Inter Luciano Spalletti in una settimana delicatissima che vede i nerazzurri impegnati contro l’Eintracht in Europa League giovedì e domenica nel derby. Le condizioni dei giocatori, fa sapere l’Inter in una nota, saranno valutate di giorno in giorno.