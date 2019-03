(ANSA) – ROMA, 12 MAR – “Salvini dice che noi non vogliamo le opere? Non è vero ma non voglio commentare, siamo alleati di governo ed entrambi vogliamo che il governo vada avanti. E andrà avanti. Quello che chiedo è basta attacchi, basta attacchi gratuiti al M5S, pensiamo a lavorare per il Paese”. E’ quanto sottolinea il vicepremier e capo politico del M5S Luigi Di Maio, interpellato sulle parole di questa mattina dell’altro vicepremier Matteo Salvini.