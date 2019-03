(ANSA) – BERLINO, 12 MAR – Anche la Germania e la Francia, dopo la Gran Bretagna, chiudono lo spazio aereo ai Boeing 737 Max 8, in seguito al disastro aereo di domenica in Etiopia: lo hanno annunciato un portavoce del ministero dei Trasporti di Berlino e la Direzione Generale per l’aviazione civile di Parigi. Anche l’Irlanda ha disposto la chiusura temporanea del suo spazio aereo.