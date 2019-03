(ANSA) – TORINO, 12 MAR – “Non mi aspettavo tutta questa qualità nel campionato italiano. Sono felice qui, lo è la mia famiglia: la Spagna e il Portogallo non mi mancano”. Cristiano Ronaldo traccia un bilancio dei primi sei mesi della sua avventura italiana alla Juventus, vissuti con entusiasmo dal portoghese, in lotta per la classifica marcatori: “Quello italiano è il campionato più difficile per gli attaccanti – ha aggiunto CR7 nell’intervista a DAZN -. In Spagna e Portogallo ho lasciato molti amici, un grande club che mi ha dato molto, ma ho le stesse cose qui e io sono felice”.