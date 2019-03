(ANSA) – ROMA, 12 MAR – “Non sappiamo esattamente cosa accadde un anno fa a Roma. Le partite di Champions insegnano che niente è semplice e che i vantaggi sono inutili. Le eliminazioni di PSG e Real Madrid mettono in evidenza quanto difficile sia questa competizione”. Così l’allenatore del Barcellona, Ernesto Valverde, alla vigilia del retour-match degli ottavi contro il Lione, dopo lo 0-0 dell’andata. “Con o senza Dembelé, l’importante è vincere. Al di là del fatto che il francese ci sia sia o meno, questa squadra risponde sempre nei momenti di difficoltà”, ha detto Valverde, ricordando che l’eliminazione di squadra d’èlite come Real e PSG è un avvertimento importante che può esserci sempre qualche sorpresa. Il Lione ha giocatori molto potenti, con centrocampisti e attaccanti importanti”, ha aggiunto ‘El Txingurri’ che si troverà di fronte i guizzi di Fekir e non sa se potrà contare sul talento del francesino (“Giocherà solo se starà bene”).