(ANSA) – ROMA, 12 MAR – “Sono disponibile sin da subito ad accogliere Al Bano Carrisi e spiegare meglio il motivo per cui è pericoloso per gli artisti, soprattutto per quelli molto conosciuti, flirtare con i regimi dittatoriali sanguinari sia che si tratti del Cremlino, della Siria o di altri paesi”. Lo ha affermato l’ambasciatore ucraino in Italia Yevhen Perelygin, dopo che il governo di Kiev ha inserito il cantante italiano nella lista degli individui che considera una minaccia alla sicurezza nazionale. Lo riferisce una nota dell’ambasciata.