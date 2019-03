(ANSA) – ROMA, 12 MAR – Manchester City-Schalke 7-0 nel ritorno degli ottavi di Champions League. In virtù anche della vittoria all’andata per 3-2, la squadra di Pep Guardiola si qualifica per i quarti di finale. Le reti di Aguero (35′ rig e 38 pt), Sanè (42′ pt), Sterling (11′ st), Bernardo Silva (26′ st), Foden (33′ st), Gabriel Jesus (39 st).