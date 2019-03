(ANSA) – ROMA, 12 MAR – “Doveva essere una notte speciale e lo è stata, non solo per i gol, ma per la squadra. Questa è mentalità da Champions, questo è il percorso da seguire. La Juve mi ha preso per aiutarla, è stata una serata magica. L’Atletico è una squadra molto complicata, ma anche noi siamo una squadra forte, vedremo adesso cosa accade”. Così Cristiano Ronaldo, a Sky, dopo la tripletta-qualificazione ai quarti di Champions.