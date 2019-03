(ANSA) – ROMA, 13 MAR – Ronaldo superstar sui giornali spagnoli. La vittoria della Juventus sull’Atletico Madrid per 3-0 e la prestazione spettacolare di Cr7 autore di una tripletta che ha portato i bianconeri ai quarti di finale della Champions campeggiano oggi su tutti i quotidiani iberici. “Cristiano re della Champions” scrive a tutta pagina il quotidiano sportivo As, aggiungendo che l’Atletico “è stato eliminato dalla Champions senza tirare nemmeno una sola volta in porta”. E ancora sul fuoriclasse portoghese: “la sua tripletta ha distrutto l’Atletico”. Per Marca: “CR7 impone la sua legge. Ai bianconeri servivano 3 gol ed è arrivata la tripletta. Naufragio di un deludente Atletico che vede sfumare il sogno di giocare la finale nel suo stadio”. Mundo Deportivo sottolinea: “Cristiano spezza il sogno dell’Atletico”. “Due gol di testa e uno su rigore rimontano il 2-0 dell’andata e eliminano i colchoneros in una notte amara”.