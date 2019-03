(ANSA) – ROMA, 13 MAR – “Lo sblocca cantieri? A me interessa che sia pronto, poi non convoco io il Consiglio dei ministri, basta che si faccia in fretta”. Così il vicepremier Matteo Salvini a margine delle celebrazioni per l’anniversario dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci. Quanto all’Anac “non è un problema, anzi”, sottolinea a chi gli chiede come si faranno a sbloccare i cantieri mantenendo i controlli anticorruzione.