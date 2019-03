(ANSA) – ROMA, 13 MAR – La Ferrari SF90 di Sebastian Vettel si chiamerà Lina. Nel corso della cerimonia di apertura della Formula 1 in piazza a Melbourne il pilota tedesco della scuderia di Maranello ha svelato il consueto soprannome con cui il tedesco quattro volte campione del mondo è ormai solito ‘battezzare’ ogni la monoposto con cui corre il Mondiale. Lina come lean in inglese in quanto la ‘nuova donna’ del ferrarista è molto slanciata. Le precedenti rosse guidate dal tedesco sono state Eva (2015), Margherita (2016), Gina (2017) e Loria (2018). Il poco felice 2014, ultimo anno della sua straordinaria esperienza in Red Bull, Vettel lo corse al volante di Suzie, mentre le quattro macchine da titolo sono state Randy Mandy (2010), Kinky Kylie (2011), Abbey (2012) e Hungry Heidi (2013).