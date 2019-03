(ANSA) – EMPOLI (FIRENZE), 13 MAR – Si attende solo l’ufficialità per il secondo cambio di allenatore in questa stagione per l’Empoli: Beppe Iachini è stato esonerato, al suo posto torna Aurelio Andreazzoli. La società ancora non ha ufficializzato la decisione ma sarebbe questione di ore se non di minuti. Determinante la sconfitta di Roma lunedì sera con i giallorossi, con il club che non ha voluto attendere il decisivo scontro diretto col Frosinone in programma domenica al ‘Castellani’. Il rendimento della squadra di Iachini nelle ultime giornate è andato piano piano rallentando.