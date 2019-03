(ANSA) – SOLDEU (ANDORRA), 13 MAR – L’austriaca Mirjam Puechner , 26 anni e secondo successo in carriera, ha vinto a sorpresa la discesa alla Finale di Soldeu. Seconda la tedesca Viktoria Rebensburg in 1.32.94 e terza la svizzera Corinne Suter in 1.32.99. La coppa di disciplina e’ andata secondo previsione alla austriaca Nicole Schmidofer, oggi 11/a. Per l’Italia la migliore è’ stata Nadia Fanchini 4/a in 1.33.11. Sofia Goggia ha invece ha chiuso 6/a in 1.33.26: era in ritardo gia’ ai primi intermedi ma autrice di un rush finale travolgente ma non sufficiente. Poi c’e’ Nicol Delago 7/a in 1.33.29 che, contrariamente a Goggia, era in netto vantaggio sino alla parte finale dove ha pero’ perso tutto. Chiude Federica Brignone 14/a in 1.34.04. La gara e’ stata interrotta per una decina di minuti dopo la brutta caduta con infortunio della austriaca Cornelia Huetter, subita soccorsa e portata in ospedale. Domani a Soldeu tocca al superG, gara in cui nel 2016 proprio nella localita’ dei Pirenei si impose l’azzurra Federica Brignone.