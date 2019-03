(ANSA) – LONDRA, 13 MAR – Theresa May ha ribadito nel Question Time settimanale alla Camera dei Comuni l’impegno per una Brexit concordata, confermando il suo voto contro il ‘no deal’ nella mozione prevista per stasera a Westminster su questo tema dopo la seconda bocciatura di ieri della ratifica dell’accordo presentato dalla premier Tory. May ha tuttavia insistito che rifiutare il ‘no deal’ non basta a scongiuralo e ha rivendicato al suo governo di aver sempre lavorato per far uscire il Regno Unito dall’Ue con un buon accordo il 29 marzo.