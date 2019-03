(ANSA) – ROMA, 13 MAR – “In occasione della visita di Xi Jinping verranno firmati circa 25 documenti tra Italia e Cina compreso il memorandum che tanta attenzione sta suscitando. Il dibattito dell’opinione pubblica in Italia è iniziato molto tardi, ma sono contento che stia avvenendo perché queste sono scelte importanti che l’Italia si accinge a fare. E’ una grande opportunità per le aziende italiane, ma nulla è mai a costo zero e mi sembra che il Premier Conte sia consapevole dei rischi connessi”. Lo ha detto oggi Guglielmo Picchi, sottosegretario agli Esteri (Lega) a Rai Radio1 all’interno di Radio anch’io condotto da Nicole Ramadori. “Sarà una cooperazione bilaterale stretta tra Italia e Cina. Dopo 500 anni – ha proseguito Picchi – il Mediterraneo torna centrale: è una grande notizia per l’Italia. I due punti su cui bisogna essere estremamente cauti sono: la parte energetica e le telecomunicazioni. Su questo è necessario ancora qualche approfondimento e dibattito interno al Governo”.