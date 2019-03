(ANSA) – PISTOIA, 13 MAR – E’ morto all’ospedale di Careggi, l’operaio 45enne di origini albanesi residente a Pistoia caduto ieri da una scala appoggiata a una pianta, da un’altezza di circa tre metri e mezzo procurandosi un forte trauma cranico. L’incidente era avvenuto in un’azienda vivaistica di Calsaguidi, nel comune di Serravalle Pistoiese, dove l’uomo, insieme ad altri operai, stava rialzando i pini in vaso che nella notte erano caduti a terra, colpiti dalle raffiche di vento. Il 45enne era stato subito soccorso dai colleghi che avevano allertato il 118. Sul posto era intervenuta una ambulanza della Misericordia di Casalguidi. Il 45enne era stato poi trasferito con l’elisoccorso in codice rosso all’ospedale fiorentino di Careggi. Sul posto erano intervenuti i carabinieri di Casalguidi e gli ispettori dell’antinfortunistica Asl. (ANSA).