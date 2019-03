(ANSA) – ROMA, 13 MAR – Il disegno di legge sulla legittima difesa è stato approvato dalla commissione Giustizia del Senato, che ha dato il mandato al relatore per riferirne in Aula. Non sono stati presentati emendamenti. Il provvedimento ora tornerà nell’aula del Senato, per la terza lettura prevista il 26 marzo. Il provvedimento è tornato a Palazzo Madama per via di una modifica fatta alla Camera, relativa alle coperture finanziarie per le spese di giustizia, che sono state aggiornate al 2019.