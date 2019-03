(ANSA) – TORINO, 13 MAR – Il re è lui, Cristiano Ronaldo, ma attorno c’è una squadra vincente. Lo fa capire lo stesso CR7 con l’immagine pubblicata sui social che lo ritrae, nello spogliatoio dell’Allianz Stadium, attorniato dai compagni festanti come lui: “Uno per tutti e tutti per uno”, la stessa frase che, in latino (“Unus pro omnibus, omnes pro uno”) aveva postato il presidente della Juventus Andrea Agnelli il 20 settembre.