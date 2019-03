(ANSA) – ROMA, 13 MAR – La boxe PRO continua ad allargare i suoi orizzonti e questa volta sarà il Roma Convention Center – La Nuvola domenica 24 marzo a mettere a disposizione i suoi spazi per una grande riunione pugilistica. Dopo Cinecittà anche l’esclusiva location della Capitale ospiterà per la prima volta una kermesse che, nel segno del rilancio della boxe, si avvicina ad un modello internazionale di spettacolarizzazione in cui lo Sport diventa grande generatore di emozioni “epiche” e valori “etici”. Lo è stato il 14 dicembre nel tempio del Cinema, con il sold-out per il Titolo Internazionale WBC dei Pesi Supermedi tra Giovanni De Carolis e Dragan Lepei, e sicuramente lo sarà per la seconda tappa di una nuova generazione di eventi prodotti da Artmediamix con il supporto della Federazione Pugilistica Italiana e la collaborazione tecnica della Buccioni Boxing Team. Cresce il livello tecnico, si perfeziona lo spettacolo e si conferma nuovamente la presenza di Eurosport come broadcaster ufficiale dell’evento