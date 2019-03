(ANSA) – PARIGI, 13 MAR – La nave mercantile italiana ‘Grande America’, colata a picco ieri pomeriggio dopo aver fatto naufragio a ovest de La Rochelle, nel nord-ovest della Francia, trasportava “365 container, 45 dei quali classificati come contenenti materie pericolose”, oltre a 2.200 tonnellate di gasolio nella stiva: lo ha annunciato oggi il prefetto marittimo dell’Atlantico. Durante una conferenza stampa a Brest, il prefetto Jean-Louis Lozier ha precisato che all’armatore della nave è stato ingiunto di “porre fine al pericolo per la navigazione e per l’ambiente marino rappresentato dai container e dagli altri elementi alla deriva” e di “porre rimedio all’eventuale inquinamento marino”.