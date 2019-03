(ANSA) – ROMA, 13 MAR – La Mitchelton-Scott ha vinto la prima tappa della Tirreno-Adriatico, la cronometro a squadre di Lido di Camaiore di 21,5 km, fermando i cronometri dopo 22’25”, alla media di 57,546 km/h. Secondo il team Jumbo-Visma (22’32”) e terzo il team Sunweb (22’47”). Michael Hepburn (Mitchelton-Scott) è la prima maglia azzurra. “Non mi aspettavo di ritrovarmi in testa alla Classifica Generale quando mi sono svegliato questa mattina. Abbiamo fatto una grande prova – ha dichiarato l’australiano – siamo andati veramente forte e abbiamo anche avuto un po’ di fortuna dalla nostra parte. Siamo qui per aiutare Adam Yates in classifica generale e il risultato di oggi ci lascia molto soddisfatti. La Tirreno-Adriatico è una delle mie gare preferite”.