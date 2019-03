(ANSA) – BERGAMO, 13 MAR – Servono i tre punti prima della sosta per andare al riposo tranquilli e in una buona situazione di classifica: il difensore dell’Atalanta José Luis Palomino illustra il senso della domenica casalinga contro il Chievo fanalino di coda. “Il Chievo ha bisogno di punti, noi pure per restare attaccati al treno per l’Europa – spiega -. Ogni volta che affrontiamo squadre simili il rischio è pensare che si tratti di impegni facili. Invece bisogna rimanere concentrati per dare continuità alle due vittorie di fila contro concorrenti dirette come Fiorentina e Sampdoria”. L’argentino smentisce di aver mai pensato di lasciare i nerazzurri per il Boca Juniors, che l’ha cercato a gennaio: “È sempre carino quando qualcuna ti cerca, ma a Bergamo sono felice. La gente è contenta di noi e trasmette allegria. Le voci sono normali quando si apre il calciomercato”.