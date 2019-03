(ANSA) – ROMA, 13 MAR – La maggioranza ha bocciato in commissione Affari costituzionali della Camera la proposta di legge del Pd per istituire una Commissione bicamerale di inchiesta sulle periferie. In commissione è stato approvato un emendamento soppressivo del testo presentato dal relatore Giuseppe Brescia (M5S). La discussione generale sul testo in Aula è prevista per il prossimo lunedì.