(ANSA) – ROMA, 13 MAR – La Ducati correrà in Argentina sapendo se l’appendice montata sotto il forcellone delle sue moto in Qatar è regolare oppure no. Ma soprattutto saprà se la vittoria di Andrea Dovizioso è stata omologata, o se quei preziosissimi 25 punti sono volati via. La Dorna ha infatti comunicato che sul ricorso presentato da Aprilia, Ktm, Honda e Suzuki la Corte d’appello della Federazione internazionale “deciderà prima del 31 marzo (giorno della gara a Termas de Rio Hondo, ndr). Il risultato del GP del Qatar sarà soggetto a questa decisione”. E’ ipotizzabile che la risposta arrivi prima di venerdì 29, quando cominceranno le prove sul circuito argentino. La Corte d’appello della Fim a Ginevra sarà composta da tre giudici appartenenti alla Commissione internazionale dei Giudici Fim.