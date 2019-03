MILANO. – ”Se dovessi prendere qualcosa dalla Juventus prenderei il carattere nelle partite che contano”. Luciano Spalletti indica la strada alla sua Inter alla vigilia della sfida di ritorno con l’Eintracht Francoforte negli ottavi di Europa League. Un ”momento importantissimo” della stagione, anche perché all’orizzonte c’è pure il derby di domenica contro il Milan, decisivo in chiave Champions.

A San Siro (attesi 13.500 tifosi tedeschi) si riparte dallo 0-0 dell’andata, con i nerazzurri che avranno a disposizione solo la vittoria per centrare i quarti. Tutt’altro che una passeggiata, anche perché Spalletti avrà gli uomini contati, nonostante il recupero di Brozovic, viste le assenze di Mauro Icardi, degli infortunati Miranda e Nainggolan, degli squalificati Lautaro Martinez e Asamoah e dei giocatori fuori lista. ‘

‘Brozovic ci sarà, va in panchina”, ha confermato il tecnico nella conferenza stampa della vigilia. Scelte però praticamente obbligate per il resto, con Keita che dovrebbe vincere il ballottaggio con Politano per partire dal 1’ come centravanti nell’ormai classico 4-2-3-1, con Skriniar che potrebbe invece essere schierato da centrocampista.

Ma Spalletti rifiuta l’alibi degli assenti: ”Lamentarmi non mi farà qualificare. Si gioca in undici, abbiamo tutti quelli che servono per vincere – le parole dell’allenatore toscano -. Tutti sono nelle condizioni di dare il meglio, mi aspetto un extra a livello individuale, serve la prestazione migliore”.

”Vincere a tutti i costi non cambia niente – ha proseguito Spalletti -, devi stare dentro la partita. Il termine giusto per noi è resilienza: dobbiamo tenere a lungo la concentrazione e mostrare il massimo delle nostre possibilità”.

Testa però solo all’Eintracht, anche se non pensare al derby sarà difficile: ”Milan? No, pensiamo solo alla gara di domani, non al resto della stagione. È un momento importantissimo, chi non riesce a capire che si deve motivare per essere all’altezza della situazione rimane un mediocre”.

Magari per ripetere la prestazione della Juventus, che secondo Spalletti ”ha fatto una grandissima partita con l’Atletico. A noi serve quel dare qualcosa di più senza farsi intimorire dall’eccezionalità dell’evento”. Vincere per continuare la corsa in Europa League e mandare un messaggio al Milan: l’Inter si gioca una buona fetta di stagione e non può sbagliare.