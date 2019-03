(ANSA) – ROMA, 14 MAR – Sei sfide nel turno di questa notte in Nba, su tutte quella fra i campioni in carica di Golden State e i Rockets di James Harden. Hanno prevalso i Warriors di misura 106-104 e il ‘barba’ si è fermato a ‘soli’ 29 punti e 10 assist, ma le squadre hanno regalato grande spettacolo. I Warriors consolidano così la loro posizione di vertice nella Western Conference. Successo importante per Oklahoma su Brooklyn, 108-96, in una partita tutto sommato ‘tranquilla’ non avendo le due formazioni problemi di accesso ai playoff. Larga vittoria di Miami su Detroit, con il punteggio di 108-74, che consente ai padroni di casa di fare un bel salto in avanti in chiave playoff agguantando l’ottavo posto nella Eastern Conference dove gli Orlando Magic, battuti dai Wizards per 100-90, sono costretti ad accusare una battuta d’arresto fermandosi al nono posto, quindi virtualmente per ora fuori dalle Finals. Senza storia le altre due sfide che coinvolgevano formazioni tagliate fuori dalle speranze di playoff: Atlanta ha battuto Memphis 132-111, mentre i Suns fanalino di coda hanno perso con Utah Jazz 114-97.(ANSA).