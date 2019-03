(ANSA) – ROMA, 14 MAR – “Siamo più pronti e spero presto di essere preda perché vorrà dire che saremo davanti”: si presenta così Sebastian Vettel in conferenza stampa alla vigilia del week end che dà il via alla stagione di F1 con il gp d’Australia. Il pilota della Ferrari si è mostrato ottimista ed ha aggiunto che “i test a Barcellona sono andati bene e sono ottimista. Siamo più preparati e penso si possa solo migliorare. All’inizio della stagione c’è un po’ di nervosismo perché dobbiamo capire dove siamo. Cambio del regolamento? Nei test non si seguono le altre macchine, non so dove sono ma non credo ci sia una grossa differenza”. Quanto al nuovo compagno di squadra, il monegasco Jacques Leclerc che ha preso il posto di Kimi Raikkonenn, Vettel è stato netto: “Io e Leclerc liberi di gareggiare, lo ha detto anche Binotto. Ora siamo tutti prede e cacciatori – ha aggiunto il tedesco della rossa – ma spero presto di essere preda perché vorrà dire che saremo davanti”. (ANSA).