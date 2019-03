(ANSA) – ROMA, 14 MAR – Il Real Madrid, fuori dalla Coppa del Re, dalla lotta per la conquista della Liga 2018/19 e della Champions, prepara già la stagione del grande rilancio. Dopo avere ingaggiato reingaggiato Zinedine Zidane, che farà il nuovo esordio sulla panchina dei ‘Blancos’ sabato, alle 16,15, in casa contro i galiziani del Celta Vigo, il presidente Florentino Perez ha messo a segno il primo colpo per la prossima stagione: si tratta di Eder Gabriel Militao, il cui accordo è stato ufficializzato poco fa. Il brasiliano, che gioca sulla fascia destra della difesa del Porto, ha firmato un contratto di sei anni, dunque in scadenza il 30 giugno 2025. Il costo del cartellino del giocatore, classe 1998, dovrebbe aggirarsi sui 50 milioni. A partire dal 15 luglio, la clausola di Militao sarebbe salita a 75 milioni, per questo il Real Madrid ha preferito accelerare i tempi del suo trasferimento in Spagna.