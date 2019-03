(ANSA) – ISTANBUL, 14 MAR – Da Istanbul alla costa egea, sono una decina le manifestazioni previste domani in Turchia per lo sciopero globale degli studenti per il clima e l’ambiente, il ‘Global strike for future’. Nella metropoli sul Bosforo, gli attivisti si riuniranno al parco di Bebek e davanti allo storico liceo francofono di Saint-Benoit, sulla sponda europea. Raduni sono in programma anche nella capitale Ankara e ad Antalya, sulla costa mediterranea. Altre iniziative sono previste a Smirne e in varie località sull’Egeo, da Cesme ad Ayvalik, anche con l’obiettivo di sensibilizzare verso la tutela del mare.