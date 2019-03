(ANSA) – MILANO, 14 MAR – Il vicepremier Matteo Salvini ha dichiarato che il Governo dovrà trovare i fondi per i Giochi invernali 2026, se saranno assegnati a Milano e Cortina. “Credo sia una cosa estremamente positiva, non soltanto per l’aspetto economico che è rilevantissimo, perché ci sgrava di obbligazioni importanti, ma soprattutto perché dimostra al Cio che c’è la vera partecipazione anche da parte del Governo”, ha commentato il presidente lombardo, Attilio Fontana, intervistato da Radio Lombardia. “Finora il Governo aveva dato un appoggio formale, aveva detto ‘sì sosteniamo le Olimpiadi ma ci asteniamo dal versare somme’, dando la sensazione di una partecipazione parziale al progetto. Dato che invece la presenza di tutte le forze del Paese viene vista come molto positiva e utile per assumere un maggior credibilità, la presenza del Governo a tutto tondo che dice ‘sosteniamo, paghiamo’ credo che ci dia un aiuto”, così come il recente endorsement del presidente della Repubblica, ha spiegato Fontana.