(ANSA) – ROMA, 14 MAR – “Marco Biagi aveva intuito le trasformazioni della società e del mondo del lavoro ben prima della rivoluzione digitale”. Così la presidente del Senato Elisabetta Casellati aprendo il convegno “La salute della persona nelle relazioni di lavoro”, organizzato in memoria di Marco Biagi a 17 anni dalla sua scomparsa.ßß “Già 20 anni fa – prosegue Casellati – sosteneva cheß”il mercato e l’organizzazione del lavoro si stanno evolvendo con crescente velocità, ma non altrettanto avviene per la regolazione dei rapporti di lavoro”.