(ANSA) – ROMA, 14 MAR – L’eliminazione del Bayern Monaco dalla Champions per mano del Liverpool può accelerare il processo di ristrutturazione della rosa del club tedesco più titolato. Il discorso legato al successo in Bundesliga è ancora aperto, il testa a testa con il Borussia Dortmund prosegue e alla fine può anche ‘salvare’ in parte la stagione dei bavaresi. Fra i giocatori che possono essere coinvolti nel ‘restauro’ dell’organico a disposizione dell’allenatore Niko Kovac – secondo il Mundo Deportivo – c’è Javi Martinez. Il jolly spagnolo potrebbe lasciare la Germania a fine stagione per fare ritorno in patria e vestire la maglia biancorossa dell’Athletic Bilbao. Il contratto di Javi Martinez scadrà nel 2021 e, chiunque voglia appropriarsi del cartellino del giocatore prima di quell’anno, dovrà pagarlo.