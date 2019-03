(ANSA) – PARMA, 14 MAR – Sette mesi di violenze, vessazioni, minacce tanto che la vittima aveva persino tentato il suicidio. E’ questo quanto vissuto da una donna residente a Salsomaggiore Terme (Parma) e che ha portato in carcere il compagno. L’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal Gip del Tribunale di Parma su richiesta della Procura della città emiliana ed è stata eseguita dai carabinieri. A far scattare le indagini, quanto successo il 12 marzo quando i militari, avvisati dai genitori della donna, sono arrivati nell’abitazione della coppia e hanno trovato l’appartamento devastato, tracce di sangue ovunque e la donna con il volto tumefatto. Sul posto erano già arrivati i mezzi del 118 e a quel punto, a sorpresa, si è scoperto che la violenza era della settimana precedente. La donna però non era riuscita a chiedere prima aiuto per le gravi condizioni in cui si trovava. (ANSA).