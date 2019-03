(ANSA) – ROMA, 14 MAR – José Mourinho, prima dell’ingaggio di Zinedine Zidane, sembra destinato alla panchina del Real Madrid al posto di Santiago Solari. L’allenatore portoghese, disoccupato da dicembre dopo essere stato licenziato dal Manchester United, ha parlato del ritorno di ‘Zizou’ al Santiago Bernabeu, definendolo “perfetto”. “Con le cose fantastiche che ha fatto nella passata stagione – ha detto Mourinho – sembra perfetto per il Real Madrid: avrà una grande opportunità per mostrare la sua bravura, soprattutto con un nuovo progetto. Penso sia fantastico, spero che tutto vada molto bene”. Il portoghese ha detto di non essere deluso dal fatto di non essere stato lui a occupare la panchina delle merengue. “No. Se sono deluso? Non ho mai detto che mi piacesse o non mi piacesse – ha aggiunto, parlando a El Chiringuito tv – Dico che Zidane è perfetto. Mi sembra perfetto”. ‘Mou’ ha detto che nessuno nel club gli ha dato spiegazioni per avere scelto Zidane. “Quale spiegazione? Non ho parlato con nessuno”.