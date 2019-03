(ANSA) – LONDRA, 14 MAR – Migliaia di studenti britannici sono pronti a partecipare al nuovo ‘sciopero’ scolastico globale per il clima e l’ambiente. Secondo gli organizzatori del movimento ‘Uk Youth Strike 4 Climate’, ci saranno eventi e manifestazioni in oltre 100 città grandi e piccole del Regno, dalla Scozia all’Inghilterra, in particolare a Londra, ma anche in località remote del Paese, come Penzance in Cornovaglia. Ci si attende una partecipazione superiore a quella registrata nelle manifestazioni simili del mese scorso: il 15 febbraio avevano preso parte ai cortei in più di 60 città circa 15 mila studenti dopo aver sfidato le autorità scolastiche non presentandosi alle lezioni. Gli organizzatori dello sciopero hanno nuovamente criticato la “allarmante mancanza di leadership da parte del governo nel contrastare il cambiamento climatico”.