(ANSA) – BRUXELLES, 14 MAR – “Non c’è nessuna prova che Huawei costituisca un rischio per la sicurezza”, al contrario “siamo parte della soluzione non del problema”, per questo “Huawei è aperta al dialogo con chiunque abbia preoccupazioni legittime sulla cybersicurezza”. Così un portavoce del gigante tech cinese in risposta alle dichiarazioni del segretario generale della Nato Jens Stoltenberg, che ha detto di star valutando i rischi per la sicurezza derivanti dalle infrastrutture 5G di Huawei dopo l’allarme lanciato dagli Usa.