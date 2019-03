(ANSA) – ROMA, 14 MAR – Le critiche sembrano scivolare addosso a Thomas Tuchel, allenatore del Paris Saint-Germain, per il quale il club parigino ha pronto il rinnovo di contratto. E questo malgrado Kylian Mbappé e compagni siano stati eliminati dalla Champions per mano del Manchester United che, dopo avere perso in casa, ha ribaltato la situazione, andandosi a imporre nel Parco dei Principi. Secondo L’Equipe, i dirigenti del PSG possono proporre un nuovo contratto al tecnico tedesco già nelle prossime settimane: il nuovo accordo dovrebbe scadere nel giugno 2021.