(ANSA) – ROMA, 14 MAR – La Ducati passa al contrattacco sulla vicenda del reclamo presentato da quattro costruttori contro la Rossa a due ruote dopo la vittoria di Dovizioso in Qatar. A prendere di mira direttamente la Honda in una intervista a Sky è il direttore generale di Ducati Corse, Gigi Dall’Igna: ”Le ali della Honda per noi sono onestamente pericolose. Non solo, per come sono fatte e con una base tanto esile potrebbero essere soggette a deformazioni importanti per i carichi che subiscono e quindi magari svolgere la funzione di appendici mobili (vietate dal regolamento, ndr)”. L’ingegner Dall’Igna, oltre a descrivere il funzionamento e le funzioni dell’appendice aerodinamica contestata per dimostrarne la legittimità, prende una posizione molto dura soprattutto nei confronti della Honda: ”Sono rimasto abbastanza sorpreso soprattutto dal comportamento della Honda che, oltre ad essere protagonista del Motomondiale è anche uno dei padri fondatori della MotoGP moderna insieme a Ducati e Yamaha”.