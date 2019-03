(ANSA) – GENOVA, 14 MAR – “Testa alta e pensiamo alla prossima”. Gaston Ramirez non ha dubbi e dopo la sconfitta con l’Atalanta guarda avanti senza perdere di vista l’obiettivo europeo. “Europa League? E’ ancora lunga e per questo dobbiamo continuare a lottare – dcie ancora mentre partecipa con il compagno di squadra Audero ad una cena di beneficenza di Stelle Nello Sport dedicata alla onlus Gigi Ghirotti -, sarà difficile per tutti ma fino alla fine non c’è nulla di scontato”. Per la Sampdoria ora il Sassuolo in anticipo sabato pomeriggio. “Un avversario non facile come abbiamo già visto all’andata, una gara bloccata e molto tattica – spiega Emil Audero -. Ci aspettiamo che lo sia anche in questa gara di ritorno. Il Sassuolo è squadra che sa palleggiare bene:si giocherà sui dettagli e cercheremo di farci trovare pronti”. Intanto per Audero è un primo campionato in serie A positivo con la Nazionale quale prossimo obiettivo. “Alla Nazionale penso, ed è giusto che sia così. Ma ora mi concentro sul presente, la Samp e l’Under 21”.