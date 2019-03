(ANSA) – ASSAGO (MILANO), 14 MAR – Nel giorno in cui si consuma lo strappo tra Giorgio Armani e Livio Proli (a partire dal 31 marzo non dovrebbe più ricoprire il ruolo di dg del gruppo moda ma resterà in Olimpia da presidente), l’Ax Milano mette un piede nei playoff di Eurolega con la vittoria sull’Olympiacos (66-57). E’ una prova d’autore di Mike James (27 punti, 6 assist, 6 rimbalzi), salutato da un Forum in tripudio con il coro “mvp mvp”, a proiettare l’Olimpia (14-12) tra le magnifiche otto d’Europa: ora potrebbe bastare una sola vittoria nelle ultime 4 per strappare la prima qualificazione alla seconda fase. Il calendario fa spavento, con le prime tre della classe ancora da affrontare, ma la squadra di Pianigiani ha dimostrato di non partire sconfitta contro nessuno. Milano è leonina e si sbuccia le ginocchia: ne fa le spese l’arbitro Perez, travolto da Brooks dopo una caccia al rimbalzo. E’ il segno di una squadra che non si tira indietro. Il resto è una notte da favola per cullare il sogno playoff.