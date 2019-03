(ANSA) – ROMA, 14 MAR – “Sono mancati un po’ tutti gli aspetti. Abbiamo perso subito equilibrio e abbiamo commesso un paio di leggerezze. Ci siamo anche innervositi, abbiamo perso le distanze. E’ stata una gara molto difficile”. Il tecnico dell’Inter Luciano Spalletti legge così la prestazione da dimenticare della sua squadra con l’Eintracht e la conseguente eliminazione in Europa League. ”Inizio sottotono? Non siamo riusciti a far girare palla, non siamo riusciti a farlo nemmeno lì davanti. Keita è tanto che mancava, gli manca un po’ di garra. All’inizio ha avuto una palla per andare in porta e ha sbagliato. Il gol iniziale ci ha creato un po’ di nervosisimo”.