(ANSA) – SASSARI, 15 MAR – Migliaia di studenti in corteo anche a Sassari per Fridays for future, la manifestazione globale organizzata dai giovani di tutto il mondo per chiedere ai governi di salvare il pianeta dall’inquinamento e dagli effetti letali per le persone e per l’ambiente. Il corteo è partito da piazza Castello e dopo un breve percorso per le vie del centro, raggiungerà piazza d’Italia dove ci saranno gli interventi degli organizzatori. Fra i manifestanti anche il sindaco Nicola Sanna e altri amministratori locali.