(ANSA) – MILANO, 15 MAR – In marcia nella periferia milanese, con circa 200 allievi di una scuola media, per difendere il pianeta. Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha partecipato al Global strike for Future, la giornata internazionale di mobilitazione in difesa della terra. Con una fascia arcobaleno realizzata per lui dagli studenti della scuola media Pertini di via Boifava, periferia sud di Milano, il sindaco ha aperto la marcia che ha toccato alcune vie del quartiere. “Grazie per quello che state facendo oggi, ma pensate già a quello che farete da domani – ha detto ai bambini -: testimoniare e impegnarvi è importante e dovete farlo sempre. Io vi prometto, e non è una promessa da politico che poi non mantiene, che sul tema dell’ ambiente ci sarò”. Il sindaco ha poi invitato tutti ad “agire per il cambiamento e a non lasciare certe azioni solo alla politica”. “Milano sta dando un grande esempio al nostro Paese e voi dovete sentire questa responsabilità – ha aggiunto -. Quello che succede qui influenza il Paese”.