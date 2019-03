(ANSA) – ROMA, 15 MAR – Jacques Leclerc è “molto soddisfatto” della prima giornata di prove libere con la Ferrari sul circuito di Melbourne dove domenica si correrà il gp d’Australia, prima prova del Mondiale di F1 e prima gara per il giovanissimo pilota monegasco alla guida di una rossa di Maranello. “E’ stata una giornata intensa” ha detto Leclerc che nella prima sessione ha fatto il terzo miglior tempo e nella seconda il nono. “Abbiamo provato gomme e differenti tipi di assetti e per alcuni aspetti sono molto soddisfatto. La prima sessione è andata meglio della seconda, forse perché nel pomeriggio si è alzato il vento e abbiamo faticato un po’ di più a trovare i giusti punti di riferimento. Dopo aver parlato con gli ingegneri, tuttavia, crediamo di aver capito dove dobbiamo migliorare e ci muoveremo in quella direzione”. Leclerc guarda ora alla terza sessione di libere, domani “nella quale -dice- metteremo in pratica le soluzioni che l’analisi dei dati ci ha suggerito in modo da essere pronti per la qualifica”.