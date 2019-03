(ANSA) – ROMA, 15 MAR – “La mia ultima partita all’Olimpico? Non mi interessa, vogliamo solo batterli”. Lo dice il capitano dell’Italia di rugby, Sergio Parisse, alla vigilia dell’ultimo match valido per il trofeo Sei Nazioni 2019 di domani contro la Francia alo stadio Olimpico di Roma. Sarà l’ultima chance azzurra per evitare di chiudere il torneo per il quarto anno di fila a zero punti: “Cercheremo di fare la miglior partita possibile – ha aggiunto il terza linea azzurro – Con la Francia sarà molto difficile ma abbiamo grandi motivazioni”.