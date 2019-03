(ANSA) – TORINO, 15 MAR – “Il progetto seconde squadre è partito male, come vanto politico di qualcuno che non sapeva di cosa stesse parlando”. Così il presidente della Figc, Gabriele Gravina, nel suo discorso introduttivo al convegno sulle Seconde Squadre dell’Allianz Stadium. “Non entro nel merito di valutazioni politiche, ma è stata un’azione di forza senza una visione e questo porta a commettere errori – ha proseguito -. Difenderò il progetto seconde squadre in tutte quelle caratteristiche legate alla dignità del progetto stesso: mi aspetto da questa giornata che ci siano indicazioni chiare su quante dovranno essere le società con diritto di partecipare alle seconde squadre e quale sia la mission della Lega Pro. Inserire il progetto con forza, con convinzione per poi difenderlo”.